Baikonur (AFP) Der deutsche Astronaut Alexander Gerst und seine beiden Kollegen aus den USA und Russland haben in der Nacht zum Donnerstag die Internationale Raumstation ISS erreicht. Nach dem planmäßigen Start der Sojus-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof im kasachischen Baikonur dockte die Kapsel der drei Raumfahrer an die Internationale Raumstation ISS an. Die Europäische Weltraumorganisation ESA übertrug das Ankoppeln im Internet. Das Öffnen der Luken und das Herüberschweben der Crew in die Raumstation verzögerte sich aus Sicherheitsgründen zunächst.

