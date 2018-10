Curitiba (dpa) - Australiens Fußball-Nationalmannschaft ist als erster der 31 ausländischen WM-Teilnehmer im Gastgeberland Brasilien eingetroffen. Das Team von Nationaltrainer Ange Postecoglou landete in der brasilianischen Stadt Curitiba. Von dort wollten sich die "Socceroos" weiter auf den Inlandsflug in ihr WM-Lager im Küstenort Vitória im Bundesstaat Espírito Santo machen. Das derzeit auf Weltranglistenposition 59 geführte Australien spielt in der Gruppe B gegen Chile, Weltmeister Spanien und den WM-Zweiten Niederlande. Für Australien ist es nach 1974, 2006 und 2010 die vierte WM-Teilnahme.

