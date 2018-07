Vitória (SID) - Gut abgeschirmt ist Australien als erstes Gästeteam zur Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien eingetroffen. Die "Socceroos" landeten am Mittwoch gegen 18 Uhr Ortszeit in Curitiba, verschwanden umgehend in einen VIP-Saal und nahmen später den Anschlussflug Richtung ihres WM-Quartiers in Vitória im nördlich von Rio de Janeiro gelegenen Bundesland Espírito Santo.

Auch am Zielort mieden die "Aussies" den Kontakt zu Medien und Fans und ließen sich von der Landepiste direkt per Bus ins Mannschaftshotel fahren. Das erste Training stand schon Donnerstagmorgen auf dem Programm. Geplant sind noch Testspiele am 2. Juni gegen den brasilianischen Zweitligisten Paraná Clube sowie am 6. Juni in Salvador gegen Kroatien.

Australien startet am 13. Juni gegen Chile in die Endrunde, weitere Gegner in Gruppe B sind Weltmeister Spanien und die Niederlande.