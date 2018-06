Turin (SID) - Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund hat den italienischen Torjäger Ciro Immobile (24) vom FC Turin verpflichtet. Das melden übereinstimmend italienische Medien. Der Nationalspieler soll rund 19 Millionen Euro kosten und beim BVB einen Fünfjahresvertrag erhalten. Der Deal soll perfekt geworden sein, nachdem sich die beiden "Eigentümer" des Stürmers, der FC Turin und Juventus Turin, per Handschlag geeinigt hatten. Die Vertrag soll am Freitag unterschrieben werden.

Demnach übernimmt Juventus komplett den "Besitz" des Spielers und verkauft ihn an den BVB. Die Hälfte der Ablöse gehe an den FC Turin. Immobilie soll bei der Borussia den polnischen Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski ersetzen, der ablösefrei zum deutschen Meister und DFB-Pokalsieger Bayern München wechselt.

Immobile hatte Druck gemacht, um den Wechsel nach Deutschland zu beschleunigen. "Ich habe eine sehr gute Beziehung zu Torino-Eigentümer Urbano Cairo. Ich werde direkt mit ihm sprechen. Er weiß, was ich will", hatte Immobile am Mittwoch erklärt. Mit 22 Treffern war er in der abgelaufenen Saison Torschützenkönig in der Serie A vor dem Ex-Münchner Luca Toni (20) geworden.

"Borussia Dortmund ist ein äußerst prestigereicher Klub. Für mich wäre es wunderbar, in der nächsten Saison in der Champions League zu spielen. Bei Borussia würde ich mit namhaften Stürmern spielen, die große Resultate erreicht haben", sagte der Spieler.