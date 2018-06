Lissabon (SID) - Superstar Cristiano Ronaldo (29) hat nach seiner Ankunft bei der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag nicht mit der Mannschaft trainiert. Der 29-Jährige klagte nach dem Champions-League-Sieg mit Real Madrid über muskuläre Probleme und beließ es bei einer Reha-Einheit im Teamhotel in Lissabon. Der Einsatz des Weltfußballers im Testspiel gegen Griechenland am Samstag ist fraglich.

An der Seite Ronaldos stießen auch seine Real-Kollegen Pepe und Fabio Coentrao zum ersten deutschen Gruppengegner bei der Weltmeisterschaft in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli). Der 23-köpfige Kader ist damit komplett. Weitere Gegner sind die USA mit Trainer Jürgen Klinsmann und Ghana.