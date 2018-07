Rom (SID) - Transferrechte an Fußball-Profis italienischer Vereine dürfen künftig nur noch bei einem Klub liegen. Das beschloss nationale Verband FIGC. Italien hat bislang als einziges Land in Europa auch erlaubt, dass Fußballer im "Besitz" von zwei Klubs stehen. Die Vereine auf dem Apennin haben nun ein Jahr Zeit, die neue Regel umzusetzen. ?Wir passen uns an den europäischen Standard an. Wir haben keine andere Wahl", sagte FIGC-Chef Giancarlo Abete.

Die auf die Turiner Klubs Juventus und FC verteilten Transferrechte am italienischen Torjäger Ciro Immobile machten zuletzt offenbar auch Bundesligist Borussia Dortmund zu schaffen. Während Juve für den Transfer des 24-Jährigen grünes Licht gegeben haben soll, mussten die Westfalen nach italienischen Zeitungsberichten hart verhandeln, um Immobiles Miteigenümer FC Turin zu überzeugen. Als Ablösesumme für den umworbenen Stürmer sind 25 Millionen Euro im Gespräch.