Dresden (SID) - Fußball-Zweitligist Union Berlin hat Toni Leistner unter Vertrag genommen. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger wechselt ablösefrei von Absteiger Dynamo Dresden in die Hauptstadt und erhält einen Vertrag bis Juni 2017. Das teilten die Eisernen am Donnerstag mit. Für die Sachsen hatte Leistner in der abgelaufenen Saison 16 Spiele bestritten.