Lucknow (AFP) In Indien ist ein neuer erschütternder Fall einer Gruppenvergewaltigung bekannt geworden. In einem Dorf im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh wurden nach Angaben der Polizei vom Donnerstag die Leichen von zwei Mächchen entdeckt, die sich offenbar nach einer Gruppenvergewaltigung an einem Baum erhängt hatten. Der Polizeichef vom Bezirk Budaun, Atul Saxena, sagte, erste Untersuchungen deuteten darauf hin, dass sich die 14 und 15 Jahre alten Mädchen am Dienstagabend das Leben nahmen.

