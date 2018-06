Tokio (AFP) Bei ihren bilateralen Verhandlungen haben sich Japan und Nordkorea in einem entscheidenden Punkt angenähert. Pjöngjang habe zugesagt, Untersuchungen zum Verbleib mehrerer in Nordkorea entführter Japaner einzuleiten, sagte Japans Regierungschef Shinzo Abe am Donnerstag in Tokio. Die japanische Regierung stellte im Gegenzug die Lockerung einiger Sanktionen in Aussicht. Sobald Pjöngjang wie versprochen eine Ermittlungskommission einrichte, würden Reisebeschränkungen für Nordkoreaner aufgehoben, kündigte Regierungssprecher Yoshihide Suga an. Zudem werde es Schiffen, die unter nordkoreanischer Flagge fahren, erlaubt, aus humanitären Gründen japanische Häfen anzusteuern.

