Astana (AFP) Die Staatschefs Russlands, Weißrusslands und Kasachstans haben am Donnerstag den Startschuss für eine eurasische Wirtschaftsunion gegeben. Wladimir Putin, Alexander Lukaschenko und Nursultan Nasarbajew unterzeichneten in der kasachischen Hauptstadt Astana ein Abkommen, das die bereits bestehende Zollunion erweitern und im Januar in Kraft treten soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.