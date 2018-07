Ulm (SID) - Zehnkämpfer Arthur Abele (27) hat seinen Start beim Mehrkampf-Meeting in Götzis/Österreich verletzungsbedingt abgesagt. Der Ulmer zog sich im Abschlusstraining eine Oberschenkelblessur zu und will sich nun ganz auf Ratingen (28./29. Juni) konzentrieren, um sich doch noch für die Europameisterschaften der Leichtathleten in Zürich (12. bis 17. August) zu qualifizieren. "Ratingen ist ein tolles Pflaster. Dort habe ich schon mal gewonnen", sagte Abele dem Fachportal leichtathletik.de.