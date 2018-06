Abuja (AFP) Angesichts der ausufernden Attacken der Islamistengruppe Boko Haram hat Nigerias Präsident Goodluck Jonathan den Extremisten mit einem "umfassenden Krieg" gedroht. Er sei "entschlossen", einen "umfassenden Krieg gegen den Terrorismus" zu führen, um die Demokratie, die nationale Einheit und die politische Stabilität des Landes zu bewahren, sagte er am Donnerstag in einer Ansprache. Jonathan äußerte sich anlässlich des Endes der Militärdiktatur in dem westafrikanischen Land vor 15 Jahren.

