Moskau (AFP) Russland hat den Westen nach den jüngsten Gefechten in der Ukraine aufgerufen, mäßigend auf die Übergangsregierung in Kiew einzuwirken. "Wir rufen unserer westlichen Partner erneut auf, ihren Einfluss auf Kiew zu nutzen, um eine nationale Katastrophe in der Ukraine zu verhindern", erklärte am Donnerstag das Außenministerium in Moskau.

