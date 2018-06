New York (dpa) - Das vor einer Woche eröffnete Museum für die fast 3000 Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 in New York hat nach Kritik von Hinterbliebenen den Souvenirladen neu strukturiert. Eine Keramikplatte in Form der USA, die die Stellen, an denen die Flugzeuge einschlugen, mit Herzen markiert hat, sei aus dem Laden entfernt worden, berichten US-Medien. Mit Hilfe von Hinterbliebenen solle das Konzept des Geschäfts überarbeitet werden, sagte der Museumschef dem "Wall Street Journal". Hinterbliebene der Anschläge hatten den Laden mit T-Shirts und Plüsch-Rettungshunden kritisiert.

