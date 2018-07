Istanbul (AFP) Mit einem Großaufgebot von 25.000 Polizisten wollen die Behörden in der türkischen Metropole Istanbul neue Demonstrationen von Regierungsgegnern an diesem Wochenende verhindern. Polizeichef Selami Altinok will laut Presseberichten vom Donnerstag zudem 50 Wasserwerfer aufbieten. Für das symbolträchtige Datum ein Jahr nach Ausbruch der Gezi-Proteste Ende Mai 2013 hat ein Dachverband der Protestbewegung neue landesweite Demonstrationen angekündigt. In Istanbul wollen sich die Demonstranten über ein Kundgebungsverbot in der Innenstadt hinwegsetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.