Istanbul (AFP) An der neuen Hochgeschwindigkeits-Bahntrasse zwischen den türkischen Metropolen Istanbul und Ankara sind beim Teileinsturz eines Bahnhofs am Donnerstag fünf Menschen verletzt worden. Das Unglück ereignete sich nach Informationen des türkischen TV-Senders NTV in Sakarya, unweit von Istanbul. Teile des zweigeschossigen Gebäudes seien ohne erkennbaren Grund zusammengebrochen. Von den fünf Verletzten schwebte den ersten Informationen zufolge einer in Lebensgefahr.

