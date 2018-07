Kiew (AFP) Der neue ukrainische Präsident Petro Poroschenko soll am Samstag der kommenden Woche in sein Amt eingeführt werden. Wie Poroschenkos Wahlkampfteam am Donnerstag in Kiew mitteilte, wurde der Termin für die Feierlichkeiten auf den 7. Juni festgesetzt.

