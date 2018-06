Kiew (AFP) Prorussische Separatisten haben im Osten der Ukraine einen Militärhubschrauber abgeschossen und dabei nach offiziellen Angaben zwölf Soldaten getötet. Unter den Opfern sei auch General Wolodymyr Kultschyzki, teilte die Präsidentschaft in Kiew am Donnerstag mit. Die Aufständischen kündigten unterdessen die Freilassung von vier OSZE-Beobachtern an, die sie in ihre Gewalt gebracht hatten.

