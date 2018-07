New York (AFP) Die Zerstörung der syrischen Chemiewaffen wird nach Einschätzung von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon nicht fristgerecht bis zum 30. Juni abgeschlossen sein. Das geht aus einem Brief Bans vom 23. Mai an den UN-Sicherheitsrat hervor, der den jüngsten Bericht der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) begleitet. Darin heißt es, 92 Prozent der syrischen Chemiewaffen seien bereits außer Landes gebracht worden. Die noch verbleibenden Waffen sind laut OPCW bereits verpackt und könnten abtransportiert werden, sobald die Sicherheitsbedingungen in Syrien dies zuließen.

