New York (AFP) Der Elektronikkonzern Apple hat am Mittwoch den größten Zukauf in seiner Firmengeschichte angekündigt. Das Unternehmen erwirbt demnach für drei Milliarden Dollar (2,2 Milliarden Euro) das kalifornische Unternehmen Beats Electronics, das die Trendkopfhörer Beats by Dr. Dre herstellt. Apple dürfte es Analysten zufolge vor allem um den kürzlich gestarteten Musik-Streaming-Dienst Beats Music gehen. Dessen Nutzer können für einen Pauschalbetrag Millionen Songs hören. Apple will den Kauf nach eigenen Angaben bis zum vierten Geschäftsquartal, also bis Ende September, abschließen.

