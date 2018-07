Los Angeles (AFP) Der Sensationsfund eines historischen Goldschatzes auf dem eigenen Grundstück hat Eheleute aus dem US-Bundesstaat Kalifornien über Nacht zu Millionären gemacht. Durch die Versteigerung der mehr als 1400 Goldmünzen wurden seit dem Verkaufsstart am Dienstag (Ortszeit) mehrere Millionen Dollar in die Haushaltskasse des Paares gespült. Allein in der ersten Stunde nahmen die lediglich als John und Mary bekannten Besitzer über die Online-Plattform Amazon und den Münzenvertrieb Kagin mehr als eine Million Dollar (umgerechnet 735.000 Euro) ein.

