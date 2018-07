Vatikanstadt (AFP) Der israelische Präsident Schimon Peres und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas wollen sich am Pfingstsonntag zu einem gemeinsamen Gebet mit Papst Franziskus im Vatikan treffen. Das Treffen auf Einladung des katholischen Kirchenoberhauptes werde am Nachmittag des 8. Juni stattfinden, teilte der Vatikan am Donnerstag mit. Der Papst hatte Peres und Abbas bei seiner Nahost-Reise am vergangenen Wochenende zu dem gemeinsamen Gebet eingeladen. Die grundsätzliche Zusage beider Seiten war bereits bekannt, aber es gab noch kein konkretes Datum.

