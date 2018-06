Berlin (dpa) - Unionsfraktionschef Volker Kauder würde eine europaweite Pkw-Maut begrüßen, hält eine solche Regelung aber derzeit für unrealistisch. Eine einheitliche Pkw-Maut für die gesamte EU wäre sicher vernünftig, solange die Belastung der Autofahrer insgesamt nicht steige, sagte der CDU-Politiker der Tageszeitung "Die Welt". Das Geld müsse aber in die Nationalstaaten zurückfließen und dem Straßenbau zugutekommen. Auch EU-Kommissar Günther Oettinger ist für eine europaweite Pkw-Maut. Die umstrittene Pkw-Maut auf den Autobahnen in Deutschland soll am 1. Januar 2016 starten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.