Berlin (AFP) Die Gewerkschaft Verdi setzt ihre Streiks beim Internet-Händler Amazon fort. Die Beschäftigten der Versandzentren in Bad Hersfeld und in Leipzig wurden dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Laut Verdi soll der Streik bis zum Ende der Spätschicht am Samstag dauern. Verdi-Chef Frank Bsirske wird demnach am Freitag um 11.00 Uhr an der Streikkundgebung in Leipzig teilnehmen.

