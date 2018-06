Berlin (AFP) Im Gasstreit zwischen der Ukraine und Russland hat Kiew eine erste Teilzahlung geleistet. Kiew habe offene Rechnungen in Höhe von 786 Millionen Dollar (576 Millionen Euro) beglichen, sagte der ukrainische Energieminister Juri Prodan am Freitag in Berlin. Dort war er mit seinem russischen Kollegen Alexander Nowak und EU-Energiekommissar Günther Oettinger zusammengekommen.

