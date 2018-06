Luzern (SID) - Josip Drmic vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Nürnberg hat die Schweizer Nationalmannschaft vor einer peinlichen Nullnummer gegen Jamaika bewahrt. Der eingewechselte Torjäger traf beim 1:0 (0:0) gegen die von Winfried Schäfer trainierten "Reggae Boyz" in der 84. Minute. Trotz des Sieges wartet auf das Team von Ottmar Hitzfeld bis zur WM in knapp Wochen noch viel Arbeit.

Vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Luzerner Stadion hatten die Eidgenossen zwar deutlich mehr Ballbesitz, besonders in der Offensive aber erhebliche Probleme. Jamaika, das extra wie der Schweizer WM-Gegner Honduras mit einer Viererkette spielte, erwies sich als zäher Gegner, dem erst in der Schlussphase die Puste ausging.

Bei der Schweiz standen in Diego Benaglio (Wolfsburg), Johan Djourou (Hamburg), Xherdan Shaqiri (Bayern München), Granit Xhaka (Mönchengladbach) und Admir Mehmedi (Freiburg) fünf Bundesliga-Legionäre in der Startelf. Drmic (Nürnberg), Gelson Fernandes (Freiburg) und Ricardo Rodriguez (Wolfsburg) wurden eingewechselt.

Am Dienstag bestreiten die Eidgenossen ebenfalls in Luzern gegen Peru ihren letzten WM-Test. In Brasilien trifft die Schweiz in der Vorrunde in der Gruppe E auf Ex-Weltmeister Frankreich, Honduras und Ecuador.