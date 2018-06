Berlin (dpa) - Die Vermittlungsbemühungen der Europäischen Union im Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine werden heute fortgesetzt. EU-Energiekommissar Günther Oettinger trifft am Nachmittag in Berlin zu einem weiteren Krisengespräch mit Vertretern Russlands und der Ukraine zusammen. Russland beziffert die ukrainischen Gasschulden inzwischen auf 5,2 Milliarden US-Dollar. Moskau droht damit, Gas vom kommenden Dienstag an nur noch gegen Vorkasse zu liefern, wenn Kiew nicht zwei Milliarden Dollar als Anzahlung an Gazprom überweist. Dreht Russland den Gashahn zu, könnte dies auch den Westen treffen.

