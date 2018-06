Pontoise (SID) - Europameister Dimitrij Ovtcharov hat mit seinem russischen Klub Fakel Orenburg die Titelverteidigung in der Tischtennis-Champions-League knapp verpasst. Der 3:1-Sieg gegen AS Pontoise Cergy reichte nicht, da die Franzosen das Hinspiel ebenfalls mit 3:1 gewonnen hatten und das Satzverhältnis mit 18:16 für sich entschieden.

Ovtcharov gewann am Freitag in seinem sechsten Champions-League-Endspiel in Folge seine Partien gegen Wang Jian Jun (3:2) und Marcos Freitas (3:1), die Niederlage seines Teamkollegen Alexej Smirnow gegen Kristian Karlsson verhinderte am Ende aber den dritten Titel von Orenburg in Folge. Für Pontoise war es das erste Champions-League-Endspiel überhaupt.