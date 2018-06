La Coruña (SID) - Der spanische Fußball-Traditionsverein Deportivo La Coruna hat nur ein Jahr nach dem Abstieg aus der Primera Division die Rückkehr ins Oberhaus geschafft. Nach dem 1:0 (1:0) am vorletzten Spieltag gegen Real Jaen ist der Meister von 2000 nicht mehr von einem der ersten zwei Plätze in der zweiten Liga zu verdrängen. Schütze des entscheidenden Tores war der 34 Jahre alte Welt- und Europameister Carlos Marchena.

Bereits in der Vorwoche hatte der baskische Kleinstadtverein SD Eibar den direkten Aufstieg perfekt gemacht. Der dritte Aufsteiger in die Primera Division wird in einer Relegationsrunde zwischen den Klubs auf den Plätzen drei bis sechs ermittelt.