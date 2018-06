Empoli (SID) - Der FC Empoli spielt künftig wieder in der italienischen Serie A. Der toskanische Fußball-Klub sicherte sich den Aufstieg durch einen 2:0-Sieg gegen Pescara am 42. und letzten Spieltag der Serie B. Empoli war in der Saison 2007/08 aus der ersten Liga abgestiegen. Vor Empoli stand bereits US Palermo als erster Aufsteiger fest, der dritte wird in Play-offs ermittelt.