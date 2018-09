New York (dpa) – US-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann erhöht vor dem zweiten WM-Testspiel der Amerikaner gegen die Türkei den Druck. "Die Hälfte unseres Trainingslagers ist vorbei. Ich möchte, dass die Mannschaft allmählich ihren Rhythmus findet und will genau sehen, wo die Spieler stehen – gegen einen Gegner, der dich herausfordert." Das sagte Klinsmann bei einem Fanfest auf dem New Yorker Times Square. Nachdem seinem Team am Dienstag Aserbaidschan als leichter Kontrahent gegenüberstand, erwartet der einstige Bundestrainer am Sonntag beim Spiel gegen Türkei mehr Gegenwehr.

