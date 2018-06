Köln (SID) - Titelverteidiger Spanien und die "Three Lions" aus England sind knapp zwei Wochen vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien in guter Frühform, auf Trainer Ottmar Hitzfeld und die Schweiz wartet dagegen noch viel Arbeit. Während Spanien beim 2:0 (0:0) gegen Bolivien und England beim 3:0 (1:0) gegen Peru in Testspielen überzeugten, entgingen die Eidgenossen beim 1:0 (0:0) gegen Jamaika nur dank eines späten Treffers von Nürnberg-Torjäger Josip Drmic einer peinlichen Nullnummer.

Ohne die Stars von Champions-League-Sieger Real Madrid dominierten die Spanier von Trainer Vicente del Bosque gegen die hoffnungslos unterlegenen Bolivianer über die gesamte Spieldauer und zeigten dabei das gewohnt sichere Kombinationsspiel. Chelsea-Stürmer Fernando Torres erlöste den Favoriten in Sevilla kurz nach dem Seitenwechsel per Foulelfmeter (51.), Andrés Iniesta vom FC Barcelona besorgte den Endstand (84.). Einzig die schwache Chancenverwertung verhinderte ein noch deutlicheres Ergebnis.

Für England erzielte Stürmer Daniel Sturridge (FC Liverpool) die Führung mit einem Kunstschuss von der Strafraumkante (32.), Gary Cahill (FC Chelsea/65.) und Phil Jagielka (FC Everton/70.) erhöhten nach dem Seitenwechsel. Der Weltmeister von 1966 bestimmte von Beginn an das Geschehen und hätte schon zur Pause deutlicher führen müssen. Über weite Phasen der Begegnung schnürten die Engländer die Südamerikaner in der eigenen Hälfte ein und gingen auch in der Höhe verdient als Sieger vom Platz.

Die Schweiz hatte vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Luzerner Stadion zwar deutlich mehr Ballbesitz, besonders in der Offensive aber erhebliche Probleme. Das von Winfried Schäfer trainierte Jamaika, das extra wie der Schweizer WM-Gegner Honduras mit einer Viererkette spielte, erwies sich als zäher Gegner, dem erst in der Schlussphase die Puste ausging.

Bei der Schweiz standen in Diego Benaglio (Wolfsburg), Johan Djourou (Hamburg), Xherdan Shaqiri (Bayern München), Granit Xhaka (Mönchengladbach) und Admir Mehmedi (Freiburg) fünf Bundesliga-Legionäre in der Startelf. Drmic (Nürnberg), Gelson Fernandes (Freiburg) und Ricardo Rodriguez (Wolfsburg) wurden eingewechselt.