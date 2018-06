Mugello (SID) - Der italienische Motorrad-Pilot Andrea Iannone (24) hat einen Geschwindigkeitsrekord in der Königsklasse MotoGP aufgestellt. Im dritten freien Training zum Großen Preis von Italien am Samstag beschleunigte er seine 1000-ccm-Ducati auf 349,6 km/h und übertraf damit die bisherige Bestmarke des aktuellen WM-Zweiten Dani Pedrosa (349,288 km/h) aus dem Jahr 2009. Der Spanier hatte die bisherige Bestmarke ebenfalls in Mugello auf einer 800-ccm-Honda aufgestellt. Iannone fährt seit 2013 in der MotoGP und ist nach fünf Rennen der laufenden Saison Elfter im WM-Klassement.