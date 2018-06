Reykjavik (dpa) - Mit der Wahl des Clowns Jón Gnarr zum Bürgermeister von Reykjavik haben die Isländer vor vier Jahren Humor bewiesen. Heute wählen sie neue Kommunalparlamente. Der frühere Komiker tritt allerdings nicht noch einmal an. Gnarr hat keine Lust mehr auf den Posten und will zur nächsten "Attraktion" im "Freizeitpark Leben" weiterziehen, wie er im dpa-Interview sagte. Stattdessen kämpft die Schwesterpartei seiner "Besten Partei", die "Strahlende Zukunft", um Stimmen. In letzten Umfragen lag die Partei auf Platz zwei hinter den Sozialdemokraten.

