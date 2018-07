Kabul (AFP) Taliban-Anführer Mullah Omar hat den Austausch des entführten US-Soldaten Bowe Bergdahl gegen fünf radikale Islamisten als "großen Sieg" bezeichnet. Er gratuliere dem gesamten afghanischen Volk, allen Mudschaheddin und den Familien der befreiten Taliban-Kämpfer, erklärte Omar am Sonntag in einer seiner seltenen Stellungnahmen. Er dankte dem Emir von Katar für seine Vermittlungsbemühungen in dem Fall.

