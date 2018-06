San Antonio (SID) - Die San Antonio Spurs haben zum sechsten Mal das Finale in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA erreicht und fordern Titelverteidiger Miami Heat zur Revanche. Die Spurs feierten im Endspiel der Western Conference einen 112:107-Erfolg nach Verlängerung bei den Oklahoma City Thunder und entschieden die Serie best of seven mit 4:2 für sich. Meister Miami hatte sich am Vortag durch ein 117:92 gegen die Indiana Pacers ebenfalls vorzeitig mit 4:2 durchgesetzt. Spurs-Coach Gregg Popovich war nach dem Triumph regelrecht entzückt: "Das ist ein wirklich süßer Sieg gegen ein höllisch starkes Team."

San Antonio und Miami hatten auch 2013 die Finalserie bestritten, das Team aus Florida triumphierte damals nach einem 2:3-Rückstand noch mit 4:3. Für Miami war dies der dritte Titel nach 2006 und 2012. Die Spurs hatten sich 1999, 2003, 2005 und 2007 den Ring geholt, sie haben im ersten Finale am Donnerstag Heimrecht gegen Miami.

"Es ist unglaublich, dass wir uns nach der verheerenden Niederlage letztes Jahr in Spiel sieben in Miami wieder so fokussiert haben", sagte Spurs-Star Tim Duncan, der in Oklahoma mit 19 Punkten und 15 Rebounds überzeugte. Duncan sorgte 19 Sekunden vor Ende der Verlängerung für die 110:107-Führung. "Jetzt brauchen wir noch vier Siege. Dieses Mal werden wir es machen", sagte Duncan.

Nachdem Oklahomas Scharfschütze Kevin Durant mit einem Dreier scheiterte, verwandelte Boris Diaw einen Freiwurf zur entscheidenden Vier-Punkte-Führung. Bei Oklahoma war Russell Westbrook mit 34 Punkten erfolgreichster Werfer. Durant kam auf 31 Zähler und 14 Rebounds und meinte niedergeschlagen: "Wir haben das ganze Spiel über alles versucht.". Sein Coach Scott Brooks fügte hinzu: "Das dritte Viertel hat uns wehgetan." Das hatte San Antonio mit 37:20 für sich entschieden.