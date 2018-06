Rio de Janeiro (AFP) In der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro haben am Samstag mehrere hunderttausend evangelikale Christen ihren alljährlichen "Marsch für Jesus" zelebriert. Laut Polizeiangaben beteiligten sich rund 600.000 Menschen an dem friedlichen Umzug, der von acht Lastwagen aus mit christlicher Rockmusik, Gospelgesängen und Hiphop beschallt wurde. Die Teilnehmer waren aus allen Landesteilen angereist und größtenteils mit Bussen nach Rio gebracht worden.

