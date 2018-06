Singapur (AFP) Im Territorialstreit mit Japan hat das chinesische Militär seine Kritiker in Tokio und Washington der gezielten "Provokation" bezichtigt. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe und US-Verteidigungsminister Chuck Hagel hätten ihre "inakzeptablen" Anschuldigungen gegen sein Land anscheinend abgesprochen, sagte ein ranghoher chinesischer Armeevertreter am Sonntag. Vize-Generalstabschef Wang Guanzhong wich während seiner Rede auf einer asiatischen Sicherheitskonferenz in Singapur eigens vom Manuskript ab, um sich über die "schier unvorstellbaren" Einlassungen der beiden Spitzenpolitiker zu echauffieren.

