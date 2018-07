Hongkong (AFP) Vor dem 25. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking haben in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Hongkong hunderte Menschen für mehr Freiheiten demonstriert. Nach Angaben der Organisatoren versammelten sich am Sonntag bei glühender Hitze etwa 3000 Menschen, die Polizei sprach von 1900 Demonstranten. Die Kundgebungsteilnehmer forderten die Einführung eines Mehrparteiensystems in China, mehr Unabhängigkeit für Hongkong, die Freilassung politischer Häftlinge sowie die offizielle Anerkennung der Geschehnisse auf dem Tiananmen-Platz durch die Führung in Peking.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.