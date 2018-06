Washington (AFP) Fünf Jahre nach seiner Entführung durch die Taliban ist der US-Soldat Bowe Bergdahl wieder frei. Im Gegenzug entließen die USA fünf Taliban-Häftlinge aus dem Gefangenenlager Guantanamo, wie das Weiße Haus am Samstag mitteilte. Bergdahl reiste am Sonntag zur medizinischen Behandlung nach Deutschland. In den USA mischten sich in die Freude über seine Freilassung auch kritische Stimmen.

