Berlin (AFP) Führende Wirtschaftswissenschaftler haben sich dafür ausgesprochen, in der Familienpolitik stärker auf den Ausbau der Kinderbetreuung zu setzen. "Es mangelt in Deutschland nicht an Geldern, sondern an der Zielgenauigkeit der Maßnahmen", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, der "Welt am Sonntag". Die internationale Erfahrung zeige, dass die Geburtenrate steige, wenn beide Elternteile Familie und Beruf in Einklang bringen könnten. Der bisherige Ausbau der Ganztagsbetreuung gehe zwar in die richtige Richtung. "Deutschland muss hier im internationalen Vergleich aber besonders stark aufholen", sagte Fratzscher.

