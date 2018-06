Landstuhl (AFP) Nach seiner Freilassung aus jahrelanger Geiselhaft in Afghanistan ist der US-Soldat Bowe Bergdahl am Sonntag in Deutschland eingetroffen. Der 28-Jährige werde nun im US-Militärkrankenhaus in Landstuhl in der Pfalz medizinisch betreut, teilte die US-Armee mit. Wie lange er sich auf dem Stützpunkt nahe Kaiserslautern aufhalten werde, bevor er in sein Heimatland zurückkehre, sei noch nicht abzusehen.

