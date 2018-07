Berlin (AFP) Die Zahl der Haus- und Wohnungseinbrüche in Deutschland hat einem Bericht zufolge den höchsten Stand seit 15 Jahren erreicht. Die "Welt am Sonntag" schreibt unter Berufung auf die Polizeiliche Kriminalstatistik für 2013, derartige Delikte hätten um 3,7 Prozent auf 149.500 Fälle zugenommen. In Deutschland werde damit alle dreieinhalb Minuten ein Wohnungseinbruch begangen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.