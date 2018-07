San Salvador (AFP) In El Salvador hat der linksgerichtete Staatschef Mauricio Funes am Sonntag sein Amt seinem Nachfolger und Parteifreund Salvador Sánchez Cerén übergeben. Dieser sagte in seiner Rede bei der Vereidigungszeremonie vor 6000 geladenen Gästen, seine fünfjährige Regierungszeit werde von "Ehrlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz und Transparenz" geprägt sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.