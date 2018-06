Berlin (dpa) - Jean-Claude Juncker ist zuversichtlich, dass er Mitte Juli zum nächsten Präsidenten der EU-Kommission gewählt wird. Im Europäischen Rat unterstütze ihn eine breite Mehrheit christdemokratischer und sozialistischer Staats- und Regierungschefs", sagte er der "Bild am Sonntag". In den kommenden Wochen sollten auch "auch die übrigen Regierungschefs mit an Bord" geholt werden, sagte er. Die Regierungschefs aus Großbritannien, Ungarn, Schweden und den Niederlanden hatten zuletzt Bedenken gegen eine schnelle Festlegung auf Juncker geäußert.

