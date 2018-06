Jakarta (SID) - Mittelfeldstar Gareth Bale vom frischgebackenen Champions-League-Sieger Real Madrid hat bei einem Werbeaufrtitt in der indonesischen Hauptstadt Jakarta für großes Aufsehen gesorgt. Etwa 1000 Fans jubelten dem walisischen Fußball-Nationalspieler frenetisch zu, als er Bälle ins Publikum schoss. Bale dankte den Zuschauern für die überwältigende Unterstützung und nannte es "eine Ehre, eingeladen zu sein".

Bale hatte im Champions-League-Endspiel vergangene Woche in Porto gegen Atlético Madrid (4:1) das vorentscheidende 2:1 in der Verlängerung erzielt und so den Weg zum Triumph für die Königlichen geebnet. "Hoffentlich können viele junge Leute hier im Publikum auch Fußball spielen und irgendwann sogar Profis werden", sagte Bale, der als Botschafter der Madrilenen nach Jakarta gereist war.