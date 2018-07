Harrison (dpa) – Die amerikanische Fußball-Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Vorbereitungsspiel auf die Weltmeisterschaft in Brasilien gewonnen. Das Team von Jürgen Klinsmann setzte sich in Harrison/New Jersey mit 2:1 gegen die Türkei durch. Für den deutschen Gruppengegner erzielte der Hoffenheimer Fabian Johnson in der 26. Minute mit einem sehenswerten Volleyschuss das 1:0. Es war das erste Tor für den Münchner im US-Trikot. Kapitän Clint Dempsey staubte auf Vorlage des Nürnbergers Timothy Chandler zum 2:0 ab. Selcuk Inan stellte mit einem verwandelten Handelfmeter den Endstand her.

