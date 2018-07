Mönchengladbach (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat einen Tag vor dem Ende der Nominierungsfrist seine Entscheidung über den endgültigen Kader für die Fußball-WM in Brasilien noch offengelassen. "Da möchte ich nichts vorwegnehmen", sagte er in der ARD nach dem 2:2 im vorletzten Weltmeisterschaftstest gegen Kamerun in Mönchengladbach. "Wir müssen schauen, ob alle Spieler gesund aus dem Spiel herausgekommen sind. Dann werden wir morgen entscheiden." Löw muss aus dem vorläufigen 26-Mann-Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft noch drei Akteure für die WM streichen.

