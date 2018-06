Hannover (dpa) - Niedersachsens früherer Ministerpräsident David McAllister (CDU), hat noch keinen Favoriten für die Fußball-WM in Brasilien identifiziert. Der 43-Jährige hofft aber auf eine Wiederholung des deutschen Triumphs von 1990.

Frage: Wer wird denn in diesem Jahr Weltmeister?

Antwort: Brasilien, Argentinien oder Deutschland.

Frage: Wer ist Ihr Lieblingsspieler bei dieser WM und warum?

Antwort: Besonders würde ich mich freuen, den Niedersachsen Per Mertesacker wieder spielen zu sehen.

Frage: Wo und mit wem werden Sie sich die Spiele denn anschauen?

Antwort: Ganz unterschiedlich: zu Hause, unterwegs oder mit Freunden.

Frage: Was war der beste WM-Moment Ihres Lebens?

Antwort: Der deutsche WM-Sieg am 8. Juli 1990 in Rom.

ZUR PERSON: David McAllister wurde als Sohn einer Deutschen und eines britischen Armeeangehörigen in West-Berlin geboren. Er besitzt einen deutschen und einen britischen Pass. Von 2010 bis 2013 war der CDU-Politiker Regierungschef in Niedersachsen und damit der erste deutsche Ministerpräsident mit einer doppelten Staatsbürgerschaft. Bei der Europawahl am 25. Mai ist er als Spitzenkandidat seiner Partei ins Europaparlament eingezogen.