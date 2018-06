Santiago de Cuba (SID) - Der frühere Bundesliga-Profi Arturo Vidal führt das Aufgebot der chilenischen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) an. Der 27-Jährige wurde trotz seiner Knie-Operation Anfang Mai in den 23-köpfigen Kader der Südamerikaner berufen. Dagegen strich Nationaltrainer Jorge Sampaoli Abwehrspieler Marcos González (Unión Española/Chile), Angreifer Esteban Paredes (Colo Colo/Chile) schaffte den Sprung ins Aufgebot.

Chile gilt beim Weltturnier in Brasilien als Geheimfavorit, allerdings warten schwere Vorrundengegner auf die Südamerikaner. In der Gruppe B trifft Chile auf Weltmeister Spanien, Vizeweltmeister Niederlande und Australien.

Das chilenische WM-Aufgebot im Überblick:

Tor: Claudio Bravo (Real Sociedad San Sebastián/Spanien), Johnny Herrera (Universidad de Chile/Chile), Cristopher Toselli (Universidad Católica/Chile)

Abwehr: Gary Medel (Cardiff City/Wales), José Rojas (Universidad de Chile/Chile), Eugenio Mena (FC Santos/Brasilien), Gonzalo Jara (Nottingham Forest/England)

Mittelfeld: Arturo Vidal, Mauricio Isla (beide Juventus Turin/Italien), Marcelo Díaz (FC Basel/Schweiz), Francisco Silva (CA Osasuna/Spanien), Felipe Gutiérrez (FC Twente Enschede/Niederlande), José Pedro Fuenzalida (Colo Colo/Chile), Carlos Carmona (Atalanta Bergamo/Italien), Jean Beausejour (Wigan Athletic/England), Charles Aránguiz (SC Internacional/Brasilien), Miiko Albornoz (Malmö FF/Schweden)

Angriff: Alexis Sánchez (FC Barcelona/Spanien), Eduardo Vargas (FC Valencia/Spanien), Jorge Valdivia (Palmeiras/Brasilien), Mauricio Pinilla (Cagliari Calcio/Italien), Fabián Orellana (Celta Vigo/Spanien), Esteban Paredes (Colo Colo/Chile)